СМИ: Нетаньяху отказался смягчить позицию по сделке с ХАМАС

Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот отказался.

Главы силовых ведомств Израиля просили премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху смягчить свою позицию по сделке с палестинским движением ХАМАС, однако тот отказался.

Как передает Report, об этом сообщает портал Axios со ссылкой на двоих осведомленных израильских официальных лиц.

"В ходе встречи ранее на этой неделе главы Армии обороны Израиля, "Моссада" и Общей службы безопасности (ШАБАК) заявили Нетаньяху, что, по их мнению, ХАМАС вряд ли откажется от своих условий вывода израильских войск из сектора Газа и прекращения войны. Они сказали ему, что если израильское правительство заинтересовано в сделке, оно должно смягчить свою нынешнюю позицию… но Нетаньяху отказался прекратить войну в обмен на сделку по освобождению заложников", - пишет портал.

Отмечается, что Нетаньяху обосновал свою позицию тем, что подобная сделка с ХАМАС позволит движению продолжить свое существование.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военной и политической структуры ХАМАС и освобождения всех похищенных.