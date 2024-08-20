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СМИ: Нетаньяху отказался от встречи с главой МИД Британии из-за позиции по МУС

СМИ: Нетаньяху отказался от встречи с главой МИД Британии из-за позиции по МУС Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.
Другие страны
20 августа 2024 г. 19:40
СМИ: Нетаньяху отказался от встречи с главой МИД Британии из-за позиции по МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

Издание отмечает, что причиной стала смена позиции Лондона касательно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Нетаньяху.

Отмечается, что Нетяньяху "почувствовал себя уязвленным позицией британского правительства", поэтому не стал встречаться с Лэмми в ходе его визита в Израиль в конце прошлой недели.

В конце июля правительство Великобритании отказалось оспаривать юрисдикцию МУС в вопросе выдачи ордера на арест Нетаньяху.

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Версия на английском языке Netanyahu refuses to meet with British Foreign Secretary
Версия на азербайджанском языке KİV: Netanyahu Britaniya XİN başçısı ilə görüşdən imtina edib

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