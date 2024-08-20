СМИ: Нетаньяху отказался от встречи с главой МИД Британии из-за позиции по МУС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался встречаться с главой МИД Великобритании Дэвидом Лэмми.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Times.

Издание отмечает, что причиной стала смена позиции Лондона касательно ордера Международного уголовного суда (МУС) на арест Нетаньяху.

Отмечается, что Нетяньяху "почувствовал себя уязвленным позицией британского правительства", поэтому не стал встречаться с Лэмми в ходе его визита в Израиль в конце прошлой недели.

В конце июля правительство Великобритании отказалось оспаривать юрисдикцию МУС в вопросе выдачи ордера на арест Нетаньяху.