СМИ: Нетаньяху и Байден обсудят возможность прогресса по сделке с ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден 4 июля обсудят возможность прогресса в переговорах с радикальным палестинским движением ХАМАС по сделке о прекращении огня и освобождении заложников.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент США Джо Байден 4 июля обсудят возможность прогресса в переговорах с радикальным палестинским движением ХАМАС по сделке о прекращении огня и освобождении заложников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило радио Kan.

Источники сообщили о том, что вечером 4 июля в комплексе Минобороны Израиля в Тель-Авиве пройдет заседание военно-политического кабинета страны, во время которого, как ожидается, будет обсуждаться ответ ХАМАС на предложение по сделке о прекращении огня.

Вчера канцелярия Нетаньяху и разведслужба "Моссад" опубликовали совместное заявление, в котором говорится, что израильская сторона получила через посредников замечания от представителей ХАМАС по сделке. В ведомствах указали, что Израиль "оценивает эти замечания" и" передаст свой ответ посредникам".

Отметим, что 31 мая Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных.