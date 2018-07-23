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    СМИ: Нетаньяху вновь допросят по делу о коррупции

    Ранее израильские премьер Биньямин Нетаньяху трижды давал показания по делу 4000

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Премьер-министр Биньямин Нетаниягу будет вновь допрошен следователями отдела по борьбе с организованной преступностью, передает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Согласно опубликованной информации, Нетаниягу будет допрошен по делу "4000" (о коррупции в компании "Безек").

    "Маарив а-Шавуа" отмечает, что после этого допроса следователи приступят к изучению собранных материалов.

    Отметим, ранее Нетаньяху трижды давал показания по делу 4000. 

    Премьер-министра подозревают в оказании материальной поддержки медиакорпорации  "Безек" в обмен на трансляцию передач о нем. Сам глава правительства во всех трех показаниях отверг обвинения в связи с коррупцией. 

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