СМИ: Несколько стран НАТО экстренно согласовывают гарантии для Киева к саммиту

Несколько стран НАТО проводят экстренные консультации перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля, чтобы согласовать некие формулировки гарантий безопасности для Украины.

Несколько стран НАТО проводят экстренные консультации перед саммитом альянса в Вильнюсе 11-12 июля, чтобы согласовать некие формулировки гарантий безопасности для Украины.

Как передает Report, об этом сообщила европейская версия газеты Politico со ссылкой на дипломатические источники.

Она не называет страны, которые ведут переговоры, однако отмечает, что суть гарантий заключается в двусторонних обязательствах по предоставлению Украине долгосрочной помощи.

По словам дипломатов, каждая из этих стран "на двусторонней основе" определит с Украиной некий набор конкретных обязательств. "Они сводятся к тому, что мы еще очень долго будем снабжать их вооруженные силы, финансировать, консультировать и обучать ВСУ, чтобы у них была способность сдерживания против любой будущей агрессии", - сказал дипломат.