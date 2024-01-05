СМИ: Нэнси Пелоси увеличила состояние за счет сомнительных опционных сделок

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции.

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции.

Как передает Report , об этом сообщает The New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах конгрессвуман.

В публикации утверждается, что инвестиционный портфель Пелоси в очередной раз показал один из наивысших результатов в Вашингтоне. Издание подчеркивает, что за последнее время конгрессвуман получила значительный рост от сомнительного использования опционов на акции.

По данным NYP, доходность от инвестиционного портфеля Пелоси за прошлый год составила 65%.

Эксперты газеты утверждают, что подобное может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.