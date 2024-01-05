СМИ: Нэнси Пелоси увеличила состояние за счет сомнительных опционных сделок

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции.
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В публикации утверждается, что инвестиционный портфель Пелоси в очередной раз показал один из наивысших результатов в Вашингтоне. Издание подчеркивает, что за последнее время конгрессвуман получила значительный рост от сомнительного использования опционов на акции.
По данным NYP, доходность от инвестиционного портфеля Пелоси за прошлый год составила 65%.
Эксперты газеты утверждают, что подобное может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.