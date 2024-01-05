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СМИ: Нэнси Пелоси увеличила состояние за счет сомнительных опционных сделок

СМИ: Нэнси Пелоси увеличила состояние за счет сомнительных опционных сделок Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции.
Другие страны
5 января 2024 г. 08:19
СМИ: Нэнси Пелоси увеличила состояние за счет сомнительных опционных сделок

Бывший спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в 2023 году получила одну из самых высоких инвестиционных доходностей среди американских конгрессменов за счет сомнительного использования опционов на акции.

Как передает Report, об этом сообщает The New York Post со ссылкой на опубликованные данные о доходах конгрессвуман.

В публикации утверждается, что инвестиционный портфель Пелоси в очередной раз показал один из наивысших результатов в Вашингтоне. Издание подчеркивает, что за последнее время конгрессвуман получила значительный рост от сомнительного использования опционов на акции.

По данным NYP, доходность от инвестиционного портфеля Пелоси за прошлый год составила 65%.

Эксперты газеты утверждают, что подобное может говорить о "квази-инсайдерской торговле", свидетельствующей о возможной коррупционной составляющей при совершении опционных сделок.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Nensi Pelosi şübhəli əməliyyatlar vasitəsilə sərvətini artırıb

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