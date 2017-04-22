СМИ: Немецкая разведка вела слежку за Интерполом

Баку. 22 апреля. REPORT.AZ/ Федеральная разведывательная служба Германии вела слежку за Интерполом, начиная примерно с 2000 года, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

В распоряжении издания Spiegel оказались материалы, содержащие информацию относительно того, что немецкая разведка шпионила за несколькими десятками филиалов международной уголовной полиции, включая штаб-квартиру Интерпола, находящуюся во французском Лионе, а также бюро в США, Италии, Испании, Австрии и Бельгии.

Кроме того, слежка велась также за Европолом - полицейской службой Европейского союза, пишет издание.

Ни одно из ведомств не прокомментировало сообщение.