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СМИ: Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом ЕВРО-2024

СМИ: Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом ЕВРО-2024 Полиция Гремании предотвратила теракт в берлинской фан-зоне перед финалом чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.
Другие страны
21 июля 2024 г. 15:47
СМИ: Немецкая полиция предотвратила теракт перед финалом ЕВРО-2024

Полиция Германии предотвратила теракт в берлинской фан-зоне перед финалом чемпионата Европы по футболу между сборными Испании и Англии.

Как передает Report, об этом сообщает газета The Sun.

Напомним, что 14 июля в финальном матче ЕВРО-2024 испанцы со счетом 2:1 переиграли англичан.

Сообщается, что перед финалом европейского первенства немецкий спецназ провел серию рейдов по возможным ячейкам террористов в соседнем от Берлина городе Потсдам. По данным издания, в ходе проверок было задержано трое подозреваемых, на телефонах которых были обнаружены фотографии площади, где располагалась фан-зона, и которые ранее числились в списках немецкой полиции и находились под наблюдением.

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