Захвативший банк в Австрии сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Захвативший отделение банка в австрийском Эрпфендорфе мужчина сдался полиции, сообщает Report со ссылкой на издание Kleine Zeitung.
Отмечается, что после шести часов переговоров полицейских с захватчиком последний сдался правоохранительным органам без сопротивления.
Заложник, пребывавший в здании банка вместе со злоумышленником, находится в удовлетворительном состоянии.
*** 13:55
Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городе Эрпфендорф федеральной земли Тироль, в здании могут находиться заложники, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.
По данным полиции, территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.
На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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