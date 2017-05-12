Захвативший банк в Австрии сдался полиции - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Захвативший отделение банка в австрийском Эрпфендорфе мужчина сдался полиции, сообщает Report со ссылкой на издание Kleine Zeitung.

Отмечается, что после шести часов переговоров полицейских с захватчиком последний сдался правоохранительным органам без сопротивления.

Заложник, пребывавший в здании банка вместе со злоумышленником, находится в удовлетворительном состоянии.

*** 13:55

Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ Неизвестный захватил отделение банка в австрийском городе Эрпфендорф федеральной земли Тироль, в здании могут находиться заложники, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

По данным полиции, территория вокруг банка оцеплена сотрудниками правоохранительных органов.

На месте работает спецназ полиции, экстренные службы города.