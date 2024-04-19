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СМИ: Проникшего в консульство Ирана в Париже со взрывчаткой задержали

СМИ: Проникшего в консульство Ирана в Париже со взрывчаткой задержали Полиция задержала мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже и угрожавшего взрывом.
Другие страны
19 апреля 2024 г. 17:08
СМИ: Проникшего в консульство Ирана в Париже со взрывчаткой задержали

Полиция задержала мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже и угрожавшего взрывом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования.

16.25

Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По ее сведениям, полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила территорию около здания.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İranın Parisdəki konsulluğuna partlayıcı ilə daxil olan şəxs saxlanılıb - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Unknown person threatens to blow up Iranian consulate in Paris, foreign media say

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