СМИ: Проникшего в консульство Ирана в Париже со взрывчаткой задержали

Полиция задержала мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже и угрожавшего взрывом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.
Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования.
16.25
Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Europe 1.
По ее сведениям, полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила территорию около здания.