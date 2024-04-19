СМИ: Проникшего в консульство Ирана в Париже со взрывчаткой задержали

Полиция задержала мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже и угрожавшего взрывом.

Полиция задержала мужчину, проникшего в консульство Ирана в Париже и угрожавшего взрывом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFMTV.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что нарушителя допрашивают сотрудники BRI Cпецбригады розыска и быстрого реагирования.

16.25

Неизвестный мужчина проник в консульство Ирана в Париже и угрожает взрывом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает радиостанция Europe 1.

По ее сведениям, полиция перекрыла шестую линию метро и оцепила территорию около здания.