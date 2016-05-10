Неизвестный с ножом ранил четверых на железнодорожной станции в Мюнхене - ОБНОВЛЕНО - ФОТО

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Правоохранительные органы города Мюнхена задержали подозреваемого в нападении на четырех пассажиров на железнодорожной станции в районе Мюнхена, сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ.

По информации местных СМИ, подозреваемый, вероятнее всего, мигрант. Свидетели инцидента заявили, что подозреваемый кричал "Аллаху акбар" во время нападения.

Отмечается, что в результате нападения серьезно ранен один из пострадавших.

***10:41

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Неизвестный мужчина напал на пассажиров с ножом на железнодорожной станции в районе Мюнхена, четыре человека получили серьезные ранения, сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Другие подробности инцидента уточняются.