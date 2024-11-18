СМИ: Неизвестные угнали пикап и квадроцикл с фермы Виндзорского замка

Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы на территории Виндзорского замка - резиденции британских монархов, расположенной к западу от Лондона.

Двое неизвестных угнали грузовик и квадроцикл с фермы на территории Виндзорского замка - резиденции британских монархов, расположенной к западу от Лондона.

Об этом сообщает Report со ссылкой на газету The Sun .

По ее информации, злоумышленники, скрывавшие свои лица с помощью масок, перелезли через почти двухметровый забор, воспользовавшись снижением уровня охраны резиденции короля Карла III из-за нехватки сотрудников полиции. Отмечается, что преступники при угоне транспортных средств протаранили входные ворота, в результате чего их впоследствии пришлось менять. В правоохранительных органах заявили газете, что "на данном этапе не были произведены аресты, расследование продолжается".

Как пишет издание, в момент преступления в соседнем коттедже Аделаида к востоку от Виндзорского замка находились наследник британского престола принц Уильям, его жена Кэтрин и трое детей. При этом Карл III в это время пребывал в Шотландии, а королева Камилла была в оздоровительном центре в Индии в преддверии их совместной официальной поездки в Австралию и на Самоа.