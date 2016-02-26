СМИ: Неизвестные убили главу военной разведки Йемена

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестные убили главу военной разведки Йемена, генерала Адхама аль-Джаари.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спутниковый телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, генерала застрелили у его дома в районе Эс-Саада, расположенного неподалеку от аэропорта Адена. Помимо службы в военной разведке, аль-Джаари также был одним из лидеров народного ополчения провинции Абьян, сражающегося с хуситами и войсками, лояльными Али Абдалле Салеху.