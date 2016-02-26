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    СМИ: Неизвестные убили главу военной разведки Йемена

    Он был застрелен около собственного дома, расположенного близ аэропорта Адена

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестные убили главу военной разведки Йемена, генерала Адхама аль-Джаари. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил спутниковый телеканал Al Arabiya.

    По данным телеканала, генерала застрелили у его дома в районе Эс-Саада, расположенного неподалеку от аэропорта Адена. Помимо службы в военной разведке, аль-Джаари также был одним из лидеров народного ополчения провинции Абьян, сражающегося с хуситами и войсками, лояльными Али Абдалле Салеху.

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