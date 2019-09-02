​СМИ: неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Бруклине

Неизвестный в маске открыл рано утром в понедельник стрельбу по полицейским в нью-йоркском районе Бруклин.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телестанция PIX-11.

Полицейские во время патрулирования заметили подозрительного человека и попытались остановить его. В ответ он открыл огонь и попытался скрыться, однако прибывший на место происшествия наряд полиции блокировал его в жилом доме. После ожесточенной перестрелки неизвестный был убит.

На месте происшествия полиция обнаружила полуавтоматический пистолет.