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СМИ: неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Бруклине

​СМИ: неизвестный открыл стрельбу по полицейским в Бруклине

Неизвестный в маске открыл рано утром в понедельник стрельбу по полицейским в нью-йоркском районе Бруклин. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила телестанция PIX-11.

Полицейские во время патрулирования заметили подозрительного человека и попытались остановить его. В ответ он открыл огонь и попытался скрыться, однако прибывший на место происшествия наряд полиции блокировал его в жилом доме. После ожесточенной перестрелки неизвестный был убит.

На месте происшествия полиция обнаружила полуавтоматический пистолет. 

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