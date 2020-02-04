СМИ: неизвестные ограбили более 70 гостей праздника на северо-востоке Мексики

Вооруженные лица совершили разбойное нападение на гостей праздника, устроенного в муниципалитете Сьенега-де-Флорес в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, подъехав к дому, где проходила вечеринка, преступники открыли огонь по собравшимся, ранив как минимум семерых из них, после чего отобрали ценные вещи и деньги примерно у 70 человек, сообщил в понедельник телеканал Televisa.

Задержать участников нападения по горячим следам не удалось. По информации источника в полиции, на которую ссылается телеканал, один из пострадавших скончался в больнице от полученных ранений. Прокуратура региона приступила к расследованию обстоятельств случившегося.