СМИ: Не менее 9 человек погибли в Пакистане от беспилотника США

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере девять человек, связанных с радикальным движением "Талибан", были убиты в результате атаки американского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в регионе Северный Вазиристан на северо-западе Пакистана.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Dawn.

Беспилотник выпустил две ракеты по дому в районе Зои-Саидгай. В результате атаки здание, предположительно, служившее убежищем для боевиков, было полностью разрушено. Тела погибших и раненых из-под обломков вытащили местные жители, их личности на данный момент не установлены, сообщает агентство Синьхуа.

Как отмечает агентство, субботняя атака стала десятой в племенных районах Пакистана с начала текущего года. За это время в результате обстрелов погибли по меньшей мере 63 человека.