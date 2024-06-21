СМИ: Не менее 50 удерживаемых в секторе Газа заложников могут быть живы

По меньшей мере 50 из 116 заложников, по-прежнему удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС, могут быть живы.

По меньшей мере 50 из 116 заложников, по-прежнему удерживаемых в секторе Газа радикальным палестинским движением ХАМАС, могут быть живы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Источники сообщили о том, что 66 остающихся в анклаве лиц, по всей видимости, мертвы.

WSJ не исключает, что число погибших заложников может возрасти из-за тяжелых условий содержания, полученных ими ранений и отсутствия необходимой медицинской помощи.

В феврале издание ссылаясь на американских и египетских чиновников, сообщила о гибели не менее 50 человек, захваченных ХАМАС.