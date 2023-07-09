СМИ: Не менее 300 человек пропали в Атлантике у Канарских островов

В водах Атлантического океана потерялись три лодки, которые направлялись из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова.

В водах Атлантического океана потерялись три лодки, которые направлялись из Сенегала на принадлежащие Испании Канарские острова.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявила представитель неправительственной организации Caminando Fronteras Элена Малено, которая занимается перевозкой мигрантов в Европу.

В общей сумме они перевозили не менее 300 человек.

По данным Малено, на одной из лодок находилось около 65 человек, а на другой - от 50 до 60. Они исчезли 15 дней назад. Еще одно судно с примерно 200 людьми на борту покинуло Сенегал 27 июня и с тех пор не подавало сигналов, его местонахождение неизвестно.

В публикации поясняется, что расположенные у западного побережья Африки Канарские острова стали основным пунктом назначения для мигрантов, которые пытаются попасть в Испанию.

"Семьи очень обеспокоены. Около 300 человек из того же района Сенегала. Они уехали из-за нестабильности в Сенегале", - сказала Малено.