 Наверх

СМИ: Не менее 13 человек пострадали в ДТП в штате Огайо

СМИ: Не менее 13 человек пострадали в ДТП в штате Огайо

Автобус, перевозящий людей с особенностями развития, перевернулся в пятницу в штате Огайо, в результате чего были госпитализированы 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал WHIO-TV.

По данным телеканала, ДТП произошло в населенном пункте недалеко от города Толедо. По словам главы пожарной охраны, пострадали 11 пассажиров автобуса и еще два человека, находившиеся в других автомобилях - участниках аварии. Пятеро из госпитализированных получили серьезные травмы.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!