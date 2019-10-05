СМИ: Не менее 13 человек пострадали в ДТП в штате Огайо

Автобус, перевозящий людей с особенностями развития, перевернулся в пятницу в штате Огайо, в результате чего были госпитализированы 13 человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщил телеканал WHIO-TV.

По данным телеканала, ДТП произошло в населенном пункте недалеко от города Толедо. По словам главы пожарной охраны, пострадали 11 пассажиров автобуса и еще два человека, находившиеся в других автомобилях - участниках аварии. Пятеро из госпитализированных получили серьезные травмы.