СМИ: Не менее 11 человек погибли в результате ДТП на северо-западе Индии

Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек, среди которых пятеро детей, погибли в результате столкновения грузовика с внедорожником в индийском штате Раджастхан.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета Hindustan Times.

По данным издания, ДТП произошло в ночь с четверга на пятницу, все погибшие были членами одной семьи.

По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика, который скрылся с места происшествия.