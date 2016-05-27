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    СМИ: Не менее 11 человек погибли в результате ДТП на северо-западе Индии

    Все погибшие были членами одной семьи

    Баку. 27 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек, среди которых пятеро детей, погибли в результате столкновения грузовика с внедорожником в индийском штате Раджастхан. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в пятницу газета Hindustan Times.

    По данным издания, ДТП произошло в ночь с четверга на пятницу, все погибшие были членами одной семьи.

    По предварительным данным, виновником аварии является водитель грузовика, который скрылся с места происшествия.

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