Названы вероятные кандидаты на пост госсекретаря в случае победы Клинтон на выборах

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон, вероятнее всего, не оставит Джона Керри на посту руководителя Госдепартамента в случае своей победы на предстоящих выборах.

Как передает Report со ссылкой на Газета.Ru, об этом пишет Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

По словам источников, у Клинтон есть собственные друзья и союзники, которые могут претендовать на пост главы Госдепа. Они полагают, что должность займет человек, который позволит экс-госсекретарю реализовать свое видение внешней политики. Среди возможных кандидатур источники называют Уильяма Бернса, первого заместителя госсекретаря при администрациях Барака Обамы и Джорджа Буша-младшего, а также экс-заместителя госсекретаря по политическим вопросам Уэнди Шерман.

По мнению издания, в случае победы Клинтон нынешний Госсекретарь Джон Керри может стать спецпредставителем США по вопросам Сирии, Ирана или палестино-израильского конфликта.