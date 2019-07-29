СМИ: Названы шесть кандидатов на пост премьера Украины

В администрации президента Украины Владимира Зеленского рассматривают шесть кандидатов на пост премьер-министра.

Как передает Report,об этом со ссылкой на источники пишет газета "КоммерсантЪ".

Среди них — представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован, секретарь Совбеза Александр Данилюк, глава наблюдательного совета при "Укроборонпроме" Айварас Абромавичус, глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и исполнительный директор компании Юрий Витренко, а также замглавы президентского офиса по экономическим вопросам Алексей Гончарук.

По данным собеседников издания, офис президента проводил переговоры с кандидатами в течение нескольких недель. По итогам этих встреч два кандидата оказались на грани вылета. Их фамилии источник не раскрыл, но подчеркнул, что эти люди настаивали на исключительной самостоятельности кабинета министров, тогда как в офисе президента считают, что любые решения должны согласовываться с главой государства.