СМИ: Назван возможный кандидат на пост госсекретаря США

Демократ Джозеф Байден намерен назначить своего помощника Энтони Блинкена на пост госсекретаря в новой администрации США, а Джейка Салливэна - на пост помощника президента по национальной безопасности.

Демократ Джозеф Байден намерен назначить своего помощника Энтони Блинкена на пост госсекретаря в новой администрации США, а Джейка Салливэна - на пост помощника президента по национальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на несколько источников.

Источники подтвердили, что эти назначения будут оглашены на начинающейся неделе. Эта информация соответствует заявлению Рона Клайна, которого Байден уже назначил руководителем аппарата сотрудников Белого дома. По словам Клайна, избранный президент объявит назначения на ключевые посты в его будущей администрации 24 ноября.