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СМИ назвало кандидата Байдена на пост госсекретаря США

СМИ назвало кандидата Байдена на пост госсекретаря США Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря.
Другие страны
21 ноября 2020 г. 09:31
СМИ назвало кандидата Байдена на пост госсекретаря США
Джозеф Байден

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря.

Как передает Report, об этом сообщило издание Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Кандидатура будет объявлена на следующей неделе, сообщает издание.

"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (экс-президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост".

Блинкен был в прошлом первым заместителем госсекретаря. Также в качестве потенциальных кандидатов в госсекретари называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.

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