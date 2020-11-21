СМИ назвало кандидата Байдена на пост госсекретаря США

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря.

Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, определился с кандидатурой на пост госсекретаря.

Как передает Report, об этом сообщило издание Hill со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

Кандидатура будет объявлена на следующей неделе, сообщает издание.

"Неясно, кто станет выдвиженцем Байдена, но бывшее официальное лицо администрации (экс-президента Барака) Обамы подтвердило Hill, что Тони Блинкен, дипломат-ветеран и давний союзник Байдена, считается фаворитом на данный пост".

Блинкен был в прошлом первым заместителем госсекретаря. Также в качестве потенциальных кандидатов в госсекретари называли сенаторов Криса Куса и Криса Мерфи, бывшего первого замгоссекретаря и посла в России Уильяма Бернса и бывшего советника президента Барака Обамы по национальной безопасности Сьюзан Райс.