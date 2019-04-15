​СМИ назвали возможную дату приезда Ким Чен Ына в Россию

Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию может состояться на следующей неделе. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом передало в понедельник южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на неназванные источники.

"Президент РФ Владимир Путин, как ожидается, побывает на Дальнем Востоке для участия во внутреннем мероприятии 24 апреля", - приводит агентство данные источников, имеющих отношение к российско-северокорейским связям. По их мнению, именно там и может состояться "долгожданный саммит" России и КНДР.