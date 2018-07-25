СМИ назвали причины непринятия Украины в НАТО

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ НАТО стремится к расширению на восток, однако принятию Украины в альянс препятствует конфликт в Донбассе.

Как передает Report, об этом пишет издание Telepolis.

Портал отмечает, что процесс вступления затягивается, несмотря на военную поддержку Вашингтоном Киева. Так, 24 июля на Украине сообщили о готовности США выделить $250 млн на обеспечение безопасности страны в 2019 году, из которых $50 млн пойдут на летальные виды вооружений. На следующий день стало известно, что Пентагон выделил более $300 млн на производство переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin для ряда стран, в том числе для Украины.

Всего, по данным издания, с 2014 года США направили на поддержку Украины более миллиарда долларов.

Для ускорения процесса вступления в НАТО в Киеве приняли закон о подготовке страны к «североатлантической интеграции», согласно которому системы национальной безопасности будут выстроены по принципам альянса.

В июле президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский вопрос по-прежнему является приоритетным для США и НАТО. В подтверждение своих слов глава государства указал на недавнюю встречу с Трампом и документы саммита Украина–НАТО, которые подписали лидеры Североатлантического альянса, в том числе и американский президент.