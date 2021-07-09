СМИ назвали имя организатора убийства президента Гаити

Задержанные властями Гаити американцы утверждают, что нападение, во время которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк.

Задержанные властями Гаити американцы утверждают, что нападение, во время которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной электронной версией газеты The New York Times .

Издание отмечает, что гаитянский судья Клеман Ноэль допросил двух граждан США Джеймса Солажа и Жозефа Венсана. Эти американцы гаитянского происхождения были задержаны по подозрению в причастности к убийству Моиза.

Оба задержанных заявили, что были только переводчиками при группе колумбийцев и не находились в комнате президента Гаити во время его убийства. Газета установила, что Солаж ранее работал в охране посольства Канады в Гаити. О другом участнике нападения - Жозефе Венсане - неизвестно практически ничего.

Допрошенный судьей Венсан заявил, что организатором нападения был некий иностранец Майк, однако каких-либо дальнейших подробностей об этом человеке он не привел. По его словам, работу переводчиком при группе он нашел по объявлению в интернете.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.