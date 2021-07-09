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СМИ назвали имя организатора убийства президента Гаити

СМИ назвали имя организатора убийства президента Гаити Задержанные властями Гаити американцы утверждают, что нападение, во время которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк.
Другие страны
9 июля 2021 г. 22:15
СМИ назвали имя организатора убийства президента Гаити

Задержанные властями Гаити американцы утверждают, что нападение, во время которого был убит президент Гаити Жовенель Моиз, готовилось в течение месяца, а главным организатором был некий иностранец, которого они знали под именем Майк.

Как передает Report, об этом говорится в статье, опубликованной электронной версией газеты The New York Times.

Издание отмечает, что гаитянский судья Клеман Ноэль допросил двух граждан США Джеймса Солажа и Жозефа Венсана. Эти американцы гаитянского происхождения были задержаны по подозрению в причастности к убийству Моиза.

Оба задержанных заявили, что были только переводчиками при группе колумбийцев и не находились в комнате президента Гаити во время его убийства. Газета установила, что Солаж ранее работал в охране посольства Канады в Гаити. О другом участнике нападения - Жозефе Венсане - неизвестно практически ничего.

Допрошенный судьей Венсан заявил, что организатором нападения был некий иностранец Майк, однако каких-либо дальнейших подробностей об этом человеке он не привел. По его словам, работу переводчиком при группе он нашел по объявлению в интернете.

Президент Гаити Жовенель Моиз получил смертельное ранение в результате нападения неизвестных на его резиденцию в ночь со вторника на среду. Во время нападения первая леди страны Мартин Моиз также была ранена и доставлена в госпиталь. По заявлению и.о. премьер-министра страны Клода Жозефа, некоторые из совершивших атаку преступников говорили по-английски и по-испански. Жозеф призвал население к спокойствию, заверив, что ситуация в области безопасности в стране находится под контролем Национальной полиции и Вооруженных сил Гаити. Правительство ввело военное положение в республике на 15 дней.

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