Стало известно имя нового лидера радикального движение "Талибан"

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Стало известно имя нового лидера радикального движения "Талибан" в Афганистане.

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Khaama Press, им стал Мулави Хайбатулла Ахунзада.

По информации, на место лидера боевиков претендовали несколько человек, самым радикальным из них считался Сарадж Хаккани. Среди кандидатов также был мулла Мухаммед Якуб, сын покойного главаря "Талибана" муллы Омара. Они назначены заместителями нового главаря талибов.

Прежний главарь группировки Ахтар Мансур погиб 21 мая. Американский беспилотник обстрелял машину боевика на территории Пакистана. Представители "Талибана" подтвердили смерть своего лидера лишь спустя несколько дней.

Напомним, "Талибан" — исламистское движение, зародившееся в 1994 году в Афганистане. В 2003-м Совбез ООН признал группировку террористической.