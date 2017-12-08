СМИ назвали имена из окружения Трампа, которые повлияли на его решение по Иерусалиму

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Американские СМИ назвали, кто мы мог бы мог стоять за призывом Дональда Трампа признать Иерусалим столицей США. Так телеканал NBC, сообщает, что на позицию главы США по этому вопросу повлияли вице-президент Майкл Пенс и спонсирующий республиканцев миллиардер Шелдон Адельсон, передает Report. Отмечается, что Адельсон неоднократно поднимал вопрос о статусе Иерусалима практически при всех беседах с Трампом.

Решение президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля также обусловлено желанием американского лидера выполнить одно из своих предвыборных обещаний.

Помимо прочего, к признанию Иерусалима столицей Израиля Трампа призывали бывший главный стратег Белого дома Стивен Бэннон и бывший юрист американского президента Дэвид Фридман, который в настоящее время является послом США в Израиле.