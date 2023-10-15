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СМИ: Наземная операция Израиля перенесена из-за погодных условий

СМИ: Наземная операция Израиля перенесена из-за погодных условий Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха.
Другие страны
15 октября 2023 г. 07:29
СМИ: Наземная операция Израиля перенесена из-за погодных условий

Наземная операция Израиля в секторе Газа должна была начаться в эти выходные, но ее решили перенести "на несколько дней" из-за облачной погоды, которая затруднит возможности израильских пилотов и операторов БПЛА по поддержке наземных сил с воздуха.

Как передает Report, об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в израильских вооруженных силах.

Они поделились с изданием незасекреченными деталями плана действий. Из него следует, что наземная операция должна начаться в ближайшие дни.

Отмечается, что это может стать крупнейшей наземной операцией Израиля со времен израильско-ливанского конфликта 2006 года. Это наступление может на месяцы ввергнуть Израиль в "пучину кровавых городских боев" на небольшом "клочке земли с населением свыше 2 млн человек", пишет газета.

Напомним, что утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы радикальной группировки ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", в рамках которой был полностью восстановлен контроль над южной границей.

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