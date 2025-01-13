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СМИ: Наваф Салам получил достаточное количество голосов для назначения премьером Ливана

СМИ: Наваф Салам получил достаточное количество голосов для назначения премьером Ливана Председатель Международного суда ООН Наваф Салам, выдвинутый на пост премьер-министра Ливана, получил поддержку 63 из 128 депутатов в ходе консультаций, которые проводит президент республики Джозеф Аун с парламентскими фракциями.
Другие страны
13 января 2025 г. 18:31
СМИ: Наваф Салам получил достаточное количество голосов для назначения премьером Ливана

Председатель Международного суда ООН Наваф Салам, выдвинутый на пост премьер-министра Ливана, получил поддержку 63 из 128 депутатов в ходе консультаций, которые проводит президент республики Джозеф Аун с парламентскими фракциями.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Наваф Салам получил достаточное количество голосов и может быть назначен на пост главы нового правительства Ливана", - указал источник.

По его словам, Салам обеспечил себе поддержку двух основных христианских блоков, помимо суннитских фракций.

Напомним, что новый президент Ливана Джозеф Аун сегодня начал парламентские консультации по вопросу назначения премьер-министра.

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