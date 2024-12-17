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СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине НАТО взяла на себя вопросы координации доставки военной помощи в Украину вместо США.
Другие страны
17 декабря 2024 г. 21:19
СМИ: НАТО взяла на себя координацию доставки военной помощи Украине

НАТО взяла на себя вопросы координации доставки военной помощи в Украину вместо США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его информации, этот шаг, хотя и был запланирован, откладывался на несколько месяцев.

Уточняется, что это сделает "более активной роль НАТО в войне", не требуя от альянса направления в зону конфликта собственных военнослужащих.

Источник агентства назвал координирующую роль НАТО попыткой защитить процесс вооружения Украины от изменения настроений в Вашингтоне при администрации будущего президента Дональда Трампа. Однако, подчеркивает дипломат, эффект от этого шага может оказаться не очень большим, так как поставка вооружения Киеву даже через НАТО будет в большой степени все равно зависеть от желания США.

Напомним, что решение о передаче НАТО функций по координации поставок оружия Киеву от возглавляемой США группы Рамштайн было принято на саммите альянса в Вашингтоне в июле.Новая структура получила название миссии НАТО по содействию безопасности и тренировке персонала для Украины (NSATU) со штатом в около 700 сотрудников.

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