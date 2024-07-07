СМИ: НАТО внесет Китай в "список угроз" из-за поддержки РФ

В итоговом заявлении саммита НАТО члены альянса осудят Китай за поддержку России при ведении боевых действий

В итоговом заявлении саммита НАТО члены альянса осудят Китай за поддержку России при ведении боевых действий

Как передает Report , об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации, повесткой дня на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будут не только Украина, Россия и увеличение военных расходов в Европе, но и Китай, который в последнее время попал в "список угроз" Североатлантического альянса.

"Пекин играет все более значимую роль для 32 стран-членов блока и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе: ряд государств обвинили Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации," - говорится в статье.

По словам дипломатов стран блока, в итоговом коммюнике НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий в Украине, пишет издание.

WSJ отмечает, что повышенное внимание руководства альянса к Китаю изначально не устраивало членов блока, к примеру, страны из Южной Европы призывали вместо этого сосредоточиться на угрозах с Ближнего Востока и нелегальной миграции, однако их отношение поменялось на фоне войны России с Украиной и обвинений в поддержке Москвы Пекином.

По данным издания, сильнее всего отношение к Китаю из стран НАТО изменила Канада, которая видит растущее число китайских исследовательских судов двойного назначения, собирающих данные о стране.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце июня заявил, что Китай, поддерживая Россию, одновременно хочет сохранить экономические связи с Западом, но Пекин не сможет "усидеть на двух стульях".

В Пекине на это ответили, что руководство альянса придерживается менталитета холодной войны и "намерения создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность".