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СМИ: НАТО внесет Китай в "список угроз" из-за поддержки РФ

СМИ: НАТО внесет Китай в "список угроз" из-за поддержки РФ В итоговом заявлении саммита НАТО члены альянса осудят Китай за поддержку России при ведении боевых действий
Другие страны
7 июля 2024 г. 13:42

В итоговом заявлении саммита НАТО члены альянса осудят Китай за поддержку России при ведении боевых действий

Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно информации, повесткой дня на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля будут не только Украина, Россия и увеличение военных расходов в Европе, но и Китай, который в последнее время попал в "список угроз" Североатлантического альянса.

"Пекин играет все более значимую роль для 32 стран-членов блока и их союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе: ряд государств обвинили Китай в причастности к шпионажу, кибератакам и кампаниям по дезинформации," - говорится в статье.

По словам дипломатов стран блока, в итоговом коммюнике НАТО осудит Китай за поддержку России при ведении боевых действий в Украине, пишет издание.

WSJ отмечает, что повышенное внимание руководства альянса к Китаю изначально не устраивало членов блока, к примеру, страны из Южной Европы призывали вместо этого сосредоточиться на угрозах с Ближнего Востока и нелегальной миграции, однако их отношение поменялось на фоне войны России с Украиной и обвинений в поддержке Москвы Пекином.

По данным издания, сильнее всего отношение к Китаю из стран НАТО изменила Канада, которая видит растущее число китайских исследовательских судов двойного назначения, собирающих данные о стране.

Власти России и Китая не раз отвергали заявления о том, что Пекин оказывает Москве военную поддержку или поставляет ей оружие. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в конце июня заявил, что Китай, поддерживая Россию, одновременно хочет сохранить экономические связи с Западом, но Пекин не сможет "усидеть на двух стульях".

В Пекине на это ответили, что руководство альянса придерживается менталитета холодной войны и "намерения создать напряженность, спровоцировать конфронтацию, подорвать региональные мир и стабильность".

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