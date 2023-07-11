В НАТО согласились упростить процесс присоединения Украины к альянсу

Государства-члены НАТО согласовали декларацию по вопросу, касающемуся приема Украины в альянс.

Союзники по НАТО договорились упростить процесс вступления Украины в Североатлантический альянс.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил сегодня генсек организации Йенс Столтенберг.

"Мы вновь заявили, что Украина станет членом НАТО и согласились отменить требования для Плана действий по членству в альянсе. Это изменит путь Украины к присоединению к НАТО, вместо двухэтапного процесса это будет одноэтапный процесс", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Вильнюсе.

"Мы пригласим Украину присоединиться к НАТО, когда союзники придут к выводу, что все условия соблюдены", - добавил он.

По словам Столтенберга, на саммите НАТО также согласовали учреждение Совета Украина-НАТО, а также многолетнюю программу поддержки, цель которой - приведение ВС Украины к натовским стандартам.

19:20

Страны НАТО согласовали декларацию по вопросу, касающемуся приема Украины в альянс.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

До этого газета The Guardian со ссылкой на источник в Североатлантическом альянсе писала, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, намерен убедить страны НАТО переписать итоговое заявление по саммиту альянса в Вильнюсе.

При этом премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо по прибытии на саммит в Вильнюсе заявлял, что Украина сможет стать членом НАТО при соответствии всем критериям альянса и согласии всех его государств-членов.