СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике

Представители НАТО намерены предложить президенту США Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике на фоне его высказываний о том, что Гренландия должна присоединиться к США.

Представители НАТО намерены предложить американскому президенту Дональду Трампу значительно расширить военное присутствие альянса в Арктике на фоне его высказываний о том, что Гренландия должна присоединиться к США.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в альянсе.

По информации, в настоящее время эта инициатива обсуждается в рамках неофициальных переговоров внутри организации. Инициаторы надеются таким образом разрядить напряженность, вызванную дискуссией Трампа по Гренландии. По мнению источников, за счет расширения присутствия альянса в Арктике, в том числе посредством отправки непосредственно американцев, удастся отстоять региональные интересы США в сфере безопасности".

Источники указывают, что судьба данного предложения зависит от того, действительно ли Трампа волнуют интересы американской безопасности в регионе. Если сырьевые месторождения также имеют значение для нового президента США, то инициатива может быть обречена на провал, добавляют они.