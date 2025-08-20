О нас

СМИ: НАТО не будет участвовать в разработке планов безопасности для Украины

СМИ: НАТО не будет участвовать в разработке планов безопасности для Украины НАТО поддерживает инициативу создания «коалиции желающих» и готово содействовать поиску форм обеспечения безопасности Украины, однако не намерено напрямую участвовать в подготовке подобных планов.
20 августа 2025 г. 21:09
НАТО поддерживает инициативу создания коалиции желающих и готово содействовать поиску форм обеспечения безопасности Украины, однако не намерено напрямую участвовать в подготовке подобных планов.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA со ссылкой на источник в Брюсселе.

По данным агентства, к такому решению пришли начальники генеральных штабов вооруженных сил стран НАТО на встрече, где обсуждался вопрос гарантий безопасности в рамках инициированного президентом США Дональдом Трампом мирного процесса.

Как отметил источник, любые шаги союзников в этом направлении не должны предприниматься в ущерб оборонным планам НАТО.

