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СМИ: НАТО может включить помощь Украине в показатель расходов на оборону

СМИ: НАТО может включить помощь Украине в показатель расходов на оборону НАТО может включить финансовую помощь Украине в новый целевой показатель расходов на оборону стран-членов (5% ВВП).
Другие страны
10 июня 2025 г. 23:49
СМИ: НАТО может включить помощь Украине в показатель расходов на оборону

НАТО может включить финансовую помощь Украине в новый целевой показатель расходов на оборону стран-членов (5% ВВП).

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект итогового заявления участников саммита альянса, который пройдет в конце июня в Гааге.

В документе основное внимание уделяется путям достижения порога 5% ВВП, который, как ожидается, будет утвержден на саммите. Для этого предлагается устранить барьеры в торговле оборонной продукцией.

Агентство обратило внимание, что в проекте отсутствует упоминание перспектив вступления Украины в НАТО и осуждение Китая за тесное сотрудничество с Россией. Документ достаточно лаконичен. По данным источников, это сделано для того, чтобы избежать публичных споров с президентом США Дональдом Трампом.

Отметим, что Саммит НАТО пройдет в Гааге 24-25 июня. Ожидается участие более 6 тыс. делегатов, в том числе глав государств и министров 45 стран.

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