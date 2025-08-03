СМИ: НАТО может разместить в Эстонии корпус союзников

НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну.

НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского корпуса союзников в эстонском городе Пярну.

Как передает Report, об этом сообщает телерадиокомпания ERR со ссылкой на эстонское Минобороны.

"НАТО может принять решение о размещении германо-нидерландского корпуса союзных сил на территории Эстонии - в случае положительного сценария, базой корпуса должен стать город Пярну. Ожидается, что окончательное решение будет принято в течение текущего года", - говорится в сообщении.

По данным ERR, размещение в Эстонии корпуса союзников предполагает создание инфраструктуры для 100–200 человек, включая штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации. Отмечается, что Минобороны Эстонии запланировало на строительство инфраструктуры для корпуса 17 млн евро.

"Это затронет не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг", - приводит телерадиокомпания слова главы Минбобороны Ханно Певкура.