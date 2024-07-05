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СМИ: НАТО хочет ужесточить стандартизацию снарядов на саммите в США

СМИ: НАТО хочет ужесточить стандартизацию снарядов на саммите в США НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, планирует подтолкнуть страны к увеличению производства оружия и возвращению к более строгой стандартизации боеприпасов.
Другие страны
5 июля 2024 г. 11:28
СМИ: НАТО хочет ужесточить стандартизацию снарядов на саммите в США

НАТО на саммите в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, планирует подтолкнуть страны к увеличению производства оружия и возвращению к более строгой стандартизации боеприпасов.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

"Украина показала, что наша стандартизация хороша на бумаге, но не очень хороша на практике", - сказал представитель НАТО на условиях анонимности.

По информации издания, существует стандарт НАТО на артиллерийские боеприпасы, его внедрение является добровольным, а несоблюдение разделило рынок и затруднило поток поставок. Так, 14 стран НАТО оставили за собой право отклоняться от стандарта, а это означает, что существуют разные типы 155-мм боеприпасов.

Во всех гаубицах по-прежнему можно использовать различные патроны, но операторы должны вводить характеристики снарядов при их загрузке в оружие, иначе они рискуют промахнуться мимо цели на 50 или 60 метров, отмечают эксперты.

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