СМИ: НАТО готово одобрить усиление своего присутствия в Восточной Европе

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ НАТО планирует одобрить увеличение численности своих войск на восточном фланге, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания The Wall Street Journal, именно такое решение, скорее всего, будет принято министрами обороны стран НАТО в ходе их встречи на следующей неделе. При этом точное количество войск и то, сколько именно военнослужащих предоставит каждая страна, будет определено позже в этом году.

Этот шаг коснется Литвы, Латвии и Эстонии, а также Польши, уточняет WSJ. Агентство Reuters, в свою очередь, сообщает, что альянс не намерен размещать в Польше свои постоянные военные базы, несмотря на ее просьбы.

По данным агентства, запланированное наращивание сил НАТО в Европе, вероятно, будет крупнейшим со времен холодной войны. Намерение укрепить свой восточный фланг в альянсе объясняют обеспокоенностью действиями России - в частности, присоединением к ней Крыма.