СМИ: Наследный принц Саудовской Аравии встретился с еврейскими лидерами США

Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ 27 марта наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман, находящийся с двухнедельным визитом в США, встречался с лидерами еврейских общин Америки. Как сообщает Report , информацию об этом распространило израильское издание "Гаарец".

Встреча саудовского принца с еврейскими лидерами проходила в Нью-Йорке.

В публикациях арабских СМИ, в частности агентства Maan, сказано, что во встрече с саудовским принцем должны были принять участи представители Американского комитета по связям с общественностью Израиля (AIPAC), Антидиффамационной Лиги (ADL), Американского Еврейского комитета (AJC), "Бней Брит" и других организаций.

Ранее Мухаммад бин Салман провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, его ближайшим советником и зятем Джаредом Кушнером, министром обороны США Джеймсом Мэттисом и специальным посланником по Ближнему Востоку Джейсоном Гринблаттом.

Отметим, что Саудовская Аравия и Израиль не имеют дипломатических отношений.