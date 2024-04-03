СМИ: NASA изучает инцидент с возможным падением мусора с МКС во Флориде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) расследует инцидент с возможным падением мусора с МКС.

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) расследует инцидент с возможным падением мусора с МКС.

Как передает Report , об этом пишет портал The Debrief.

Неопознанный объект в марте пробил крышу дома недалеко от Неаполя, штат Флорида. Специалисты NASA проводят расследование, чтобы определить его происхождение.

Представитель NASA Джош Финч сообщил, что после завершения анализа будет распространена более подробная информация по данному инциденту.

The Debrief предполагает, что упавший объект может быть поддоном с оборудованием, содержащим разряженные батареи, которые были сброшены с МКС в 2021 году. В результате неуправляемого входа в атмосферу он мог упасть на один из домов во Флориде.