О нас

СМИ: NASA изучает инцидент с возможным падением мусора с МКС во Флориде

СМИ: NASA изучает инцидент с возможным падением мусора с МКС во Флориде Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) расследует инцидент с возможным падением мусора с МКС.
Другие страны
3 апреля 2024 г. 00:28
СМИ: NASA изучает инцидент с возможным падением мусора с МКС во Флориде

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) расследует инцидент с возможным падением мусора с МКС.

Как передает Report, об этом пишет портал The Debrief.

Неопознанный объект в марте пробил крышу дома недалеко от Неаполя, штат Флорида. Специалисты NASA проводят расследование, чтобы определить его происхождение.

Представитель NASA Джош Финч сообщил, что после завершения анализа будет распространена более подробная информация по данному инциденту.

The Debrief предполагает, что упавший объект может быть поддоном с оборудованием, содержащим разряженные батареи, которые были сброшены с МКС в 2021 году. В результате неуправляемого входа в атмосферу он мог упасть на один из домов во Флориде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
В Турции констатировали фактическую остановку торговли с Россией
27 марта 2024 г. 20:28
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
В МИД России обеспокоены предстоящей встречей Армения-США-ЕС
28 марта 2024 г. 12:07
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
Эрдоган пообещал приложить усилия для выполнения резолюции СБ ООН по Газе
27 марта 2024 г. 20:15
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП Звартноц и Баграташен
Погранвойска СНБ Армении объявили прием на службу на КПП "Звартноц" и "Баграташен"
28 марта 2024 г. 12:04
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
В Кыргызстане заявили о попытках вербовки граждан страны для участия в терактах в РФ
28 марта 2024 г. 12:44
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
СМИ: По пути следования террористов из Crocus City Hall нашли боеприпасы
28 марта 2024 г. 12:20
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
СМИ: Армения собирается вернуть Грузии село Джилиза
27 марта 2024 г. 10:23
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
МИД РФ: Активность НАТО в Европе связана с подготовкой к возможному конфликту
28 марта 2024 г. 11:45
МИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
ВидеоМИД РФ: Москва будет приветствовать сближение Еревана с ЕС, если это пойдет на пользу республики
27 марта 2024 г. 20:03
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
Генсек ОДКБ: Ереван не участвует в нашей работе, но заявлений о приостановке нет
28 марта 2024 г. 10:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi