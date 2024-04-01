СМИ: Началось расследование в отношении главы Еврокомиссии о закупках вакцин

Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза.

Уголовное расследование бельгийских прокуроров в отношении главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в деле о закупках вакцин от коронавируса у фирмы Pfizer перешло в руки прокуратуры Евросоюза.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило европейское издание газеты Politico.

По данным неназванного представителя прокуратуры Льежа (Бельгия), прокуратура ЕС еще несколько месяцев назад занялась расследованием в отношении фон дер Ляйен касательно ее переговоров с гендиректором фармацевтической компании Альбертом Бурлой о закупках вакцин Pfizer.

Согласно юридическим документам, с которыми ознакомилось издание, правоохранительные органы проверяют факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов". Отмечается, что прокуратура ЕС впервые занялась расследованием дела непосредственно в отношении главы ЕК, однако официальные обвинения ей пока не были предъявлены.

По словам двух источников издания, Венгрия также присоединилась к этому делу, подав жалобу в связи с ролью фон дер Ляйен в переговорах по вакцинам. Газета напомнила, что Польша подала аналогичную жалобу в 2023 году, но отозвала ее после прихода к власти правительства премьер-министра Дональда Туска.

С начала 2021 года Еврокомиссия заключила от имени ЕС серию контрактов на поставки до 2024 года свыше 3 млрд доз вакцин от коронавируса с шестью западными производителями. Первым был заключен контракт с Pfizer.