СМИ: На Западе обсуждают возможные условия мира между Украиной и Россией

Представители стран Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

Представители стран Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

Как передает Report , об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, все лидеры и высокопоставленные чиновники стран Запада публично избегают заявлений, которые могли бы поставить Украину в какие-либо рамки. При этом в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира.

"Западные дипломаты говорят, что Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения войны в Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и тот факт, что обе стороны верят в свою победу", — говорится в публикации.