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СМИ: На Западе обсуждают возможные условия мира между Украиной и Россией

СМИ: На Западе обсуждают возможные условия мира между Украиной и Россией Представители стран Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.
Другие страны
6 ноября 2022 г. 19:06
СМИ: На Западе обсуждают возможные условия мира между Украиной и Россией

Представители стран Запада в частном порядке обсуждают условия мирного соглашения между Украиной и Россией.

Как передает Report, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, все лидеры и высокопоставленные чиновники стран Запада публично избегают заявлений, которые могли бы поставить Украину в какие-либо рамки. При этом в частном порядке западные столицы обсуждают возможные условия мира.

"Западные дипломаты говорят, что Вашингтон и его союзники не видят особых перспектив прекращения войны в Украине путем переговоров, учитывая высокие ставки для Москвы и Киева и тот факт, что обе стороны верят в свою победу", — говорится в публикации.

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