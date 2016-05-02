СМИ: На западе Канады из-за лесных пожаров идет массовая эвакуация населения

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Массовая эвакуация населения началась на северо-востоке канадской провинции Альберта из-за лесных пожаров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщил телеканал CBC.

По данным противопожарной службы региона, расположенного на западе страны, леса уже горят в нескольких километрах от крупного города Форт-Макмюррей. Мэр города Мелисса Блэйк объявила о частичной эвакуации населения, которая затрагивает 4 тыс. человек. Кроме того, еще порядка 500 жителей будут вывезены из близлежащих небольших населенных пунктов.

"Одна из проблем, с которой мы столкнулись, это непредсказуемое направление ветра, которое может поменяться в любой момент. Сейчас он не дует в сторону города, но к утру вторника ситуация может измениться", - заявил представитель противопожарной службы провинции Дарби Аллен.

В настоящее время площадь лесных пожаров составляет 130 га. Возгорание пока не удается взять под контроль. К тушению привлечена авиация.