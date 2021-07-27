СМИ: на западе Германии произошел сильный взрыв

Мощный взрыв произошел во вторник на территории полигона в городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Мощный взрыв произошел во вторник на территории полигона в городе Леверкузен на юге федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Rheinische Post.

По ее информации, взрыв произошел около 9:30 по местному времени. Причина случившегося в настоящее время не установлена. Ведется расследование произошедшего.

Как сообщило издание FOCUS Online, взрыв, предположительно, произошел на одном из объектов германской химико-фармацевтической компании Bayer.