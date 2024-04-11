СМИ: На юго-западе Пакистана в результате ДТП погибли не менее 13 человек

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в пакистанском округе Хаб в провинции Белуджистан.

По меньшей мере 13 человек погибли, еще 20 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в овраг в пакистанском округе Хаб в провинции Белуджистан.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал Geo TV.

По его данным, пассажирами автобуса были паломники из города Татта (провинция Синд), следовавшие к святыне мусульман-суфиев - храму Шах Нурани (округ Хуздар, провинция Белуджистан). По предварительной версии водитель не справился с управлением на труднопроходимой дороге, из-за чего транспортное средство опрокинулось в овраг.

Пострадавших в результате инцидента доставили в ближайшую больницу.