СМИ: На юго-востоке Китая из-за ливней погибли шесть человек

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ Шесть человек погибли и около 734 тысяч пострадали из-за ливней в провинции Хунань на юго-востоке Китая.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило в понедельник агентство China News Service.

Сообщается, что с 14 апреля во многих районах провинции шли сильные дожди. По данным на 18 апреля, из-за стихии пострадали 11 городов и 42 уезда провинции.

Сельскому хозяйству провинции был нанесен значительный ущерб. По предварительным данным, прямые экономические потери от непогоды уже составили 500 миллионов юаней (около 77 миллионов долларов).

Также в результате подтопления и града было повреждено большое количество дорог и зданий. По данным метеорологов, во вторник в провинции вновь ожидаются небольшие осадки и гроза.