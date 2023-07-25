На юго-востоке Франции нарушилось движение транспорта из-за природного пожара

Природный пожар разгорелся в коммуне Кань-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы на юго-востоке Франции) в 10 км от Ниццы.

Природный пожар разгорелся в коммуне Кань-сюр-Мер (департамент Приморские Альпы на юго-востоке Франции) в 10 км от Ниццы.

Как передает Report , об этом сообщил телеканал BFMTV.

По его данным, нарушено движение автомобилей по трассе A8, пролегающей через Кань-сюр-Мер. Также временно прекращено движение поездов по маршруту Антиб-Ницца в обе стороны.

В тушении возгорания принимают участие около 80 пожарных, власти также задействовали вертолет.

Как сообщил мэр коммуны Луи Нэгр, слова которого приводит канал, пожаром "могут быть затронуты около 700 домохозяйств".

Отмечается, что причина возгорания пока не установлена.