СМИ: На юге Пакистана взорвана суфийская мечеть, десятки жертв

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 50 человек погибли, еще 200 пострадали в результате теракта в суфийской мечети в городе Сехван в провинции Синд на юге Пакистана.

Как передает Report, об этом сообщает "Синьхуа".

Взрыв произошел в суфийской мечети Лал Шахбаза Каландара (знаменитый суфийский философ и поэт XII - XIII вв.) во время проведения одного из ритуалов.

По предварительной версии полиции, террорист привел в действие взрывное устройство в части мечети, отведенной для женщин.

Число жертв и пострадавших может возрасти, поскольку именно по четвергам туда приходят много молящихся.